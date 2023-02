Sartiglia, previsti 4 treni straordinari e 2mila posti aggiuntivi

Saranno 4 i treni straordinari in occasione della Sartiglia di Oristano e del Carnevale di Marrubiu. Previsti in totale oltre 2mila posti in più. Lo ha annunciato Trenitalia in accordo con la Regione. I treni circoleranno le prossime due domeniche, 19 e 26 febbraio. I due treni con partenza da Cagliari alle 8.30 e alle 11.30 e i due di ritorno da Oristano alle 17.50 e alle 20.45 avranno fermate intermedie a Cagliari S. Gilla, Elmas aeroporto, Cagliari Elmas, Assemini, Decimomannu, Villasor, Serramanna Nuraminis, Samassi Serrenti, S. Gavino, Uras Mogoro, Marrubiu-Terralba-Arborea. Maggiori informazioni su www.trenitalia.com e nelle stazioni.