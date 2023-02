Sbarca in Sardegna la onlus "Imprenditore non sei solo"

Imprenditori e titolari di partita Iva come spina dorsale dell’economia e dell’innovazione. Ne sono convinti i fondatori della onlus “Imprenditore non sei solo”, nata per aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà. E' sovvenzionata anche dal Parlamento Europeo, è attiva in sei regioni e ha già supportato oltre 600 aziende. Ora sbarca in Sardegna, a Sassari, promuovendo classi mensili di formazione. In squadra, esperti di marketing, avvocati, commercialisti e ovviamente imprenditori volontari che gratuitamente si mettono a disposizione dei colleghi che hanno bisogno di assistenza. Tra i problemi maggiormente avvertiti, gli ostacoli burocratici, le carenze nelle strategie di comunicazione e soprattutto i debiti: si calcola che quelli accumulati con lo Stato costituiscano l'inizio delle sofferenze economiche per il 58% degli imprenditori. La maggior parte non riesce a risollevarsi perché viene lasciata al proprio destino, hanno spiegano i responsabili del progetto presentato nel corso di un convegno nel Palazzo della Provincia.

