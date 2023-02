Incidente stradale a Sassari in località Santa Anatolia. Una persona è rimasta schiacciata fra il suo furgoncino e un muro. Sul posto il 118 e l'elisoccorso per il trasporto del ferito, che ha riportato fratture al bacino e traumi all'addome. E' rimasto cosciente e non è in rianimazione.

Sono intervenuti immediatamente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e il sito.

Gli agenti della Municipale stanno verificando la dinamica dei fatti.