Scontro tra un'auto e un treno a Silanus, nessun ferito

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Silanus. Una 61enne alla guida di una utilitaria ha attraversato il passaggio a livello senza barriere in via Bologna nel momento in cui passava il treno. L'automobile si è scontrata con il convoglio che procedeva a velocità ridotta da Nuoro direzione Macomer. Sono intervenuti i carabinieri di Bortigali. Non si registra nessun ferito ma la circolazione ferroviaria in quel tratto è stata bloccata per circa un'ora.