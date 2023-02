Esplosione per una fuga di gas da una bombola di cucina, grave un uomo

E' stata una sacca di gas Gpl, fuoriuscita da una bombola di cucina, a provocare l'esplosione. L' onda d'urto ha investito un trentatreenne che si trovava dentro l'appartamento ed è rimasto ferito gravemente. Seri danni anche per l'edificio.

E' successo mercoledì poco prima delle 18, in un'abitazione nel centro di Bolotana. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Sassari in codice rosso. E' in rianimazione al centro grandi ustionati di Sassari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco di Macomer e Nuoro per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Al lavoro anche i funzionari e tecnici e il personale del nucleo di polizia giudiziaria per gli accertamenti.