Sennori, lite a martellate, grave un giovane

Colpito al volto con un martello durante una lite scoppiata nella notte fuori da un bar, al centro di Sennori. La vittima dell'aggressione, un ragazzo di 22 anni, residente a Sorso. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale di Sassari, dove è ricoverato: i medici gli hanno assegnato una prognosi superiore ai 60 giorni per le

gravi lesioni riportate e lo tengono sotto osservazione. L'aggressore è stato già stato identificato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Sassari: un coetaneo con cui la vittima aveva litigato per futili motivi durante i festeggiamenti per il Carnevale.