Pesca abusiva, sequestrati duemila ricci di mare

Circa duemila esemplari di ricci di mare pescati illegalmente sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Olbia. Ritrovati ancora in vita, tutti gli esemplari sono stati caricati su una motovedetta e rigettati in mare, in una zona concordata con l'Area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo. Oltre al sequestro, i militari hanno elevato nei confronti dei pescatori, non autorizzati, una sanzione amministrativa da mille euro.

L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con gli agenti del distaccamento olbiese della Polizia stradale di Sassari, da tempo impegnati nel contrasto di prelievo illecito di ricci di mare. Proprio a questo proposito il capo del reparto operativo della direzione marittima di Olbia, Rosario Morello, ha dichiarato che l'attività di repressione del fenomeno della pesca illegale continuerà senza sosta, così come il controllo costante dell'intera filiera a tutela di consumatori, pescatori professionali e risorse ittiche.