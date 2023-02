Sigilli della Procura al cantiere in via della Pineta

Un palazzo di sei piani in avanzata costruzione in via della Pineta a Cagliari - nell'area dell'ex Cineteatro Alfieri - è stato posto sotto sequestro dalla procura.

Sabato mattina il blitz e i sigilli degli investigatori della polizia del corpo forestale su disposizione del pubblico ministero rossella spano e dopo un'ordinanza del giudice Luca Melis.

L'intervento per possibili incongruenze tra ciò che è stato costruito nel cantiere operativo fino a venerdì e il progetto iniziale, soprattutto in merito alle altezze superiori a quanto previsto. Rilievi dunque su autorizzazioni e cubature, nell'edificio appartamenti, parcheggi interrati e un centro commerciale.

Il caso - su iniziativa dei proprietari privati, vicini all'edificio - era già stato analizzato a livello amministrativo a partire dal 2015, come conferma Toto Casula, legale dei costruttori - la società a responsabilità limitata residenza via delle Pineta dell'imprenditore Giampiero Caria. Procedimento più volte passato al tribunale amministrativo e finito anche al Consiglio di Stato.