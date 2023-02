Smog: superati i limiti indicati dall'Oms in quattro città sarde

Aumenta l'inquinamento in Sardegna. In particolare i livelli di smog delle quattro principali città superano i limiti indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. In 3 capoluoghi su 4 è aumentata la concentrazione di Pm10. Solo a Cagliari è rimasto invariato, secondo il nuovo report di Legambiente "Mal Aria in città. Cambio di passo cercasi', pubblicato nell'ambito della Clean Cities Campaign.

"I limiti di legge nelle concentrazioni sono rispettati, ma non è sufficiente", segnala Giorgio Querzoli del Comitato scientifico di Legambiente Sardegna. Che aggiunge: ""Nell'isola in 3 dei 4 capoluoghi considerati il particolato, ossia le particelle inquinanti, negli ultimi 10 anni e' addirittura aumentato (a Nuoro e Oristano del 3% all'anno e a Sassari dell'1% annuo), mentre a Cagliari, che soffre delle concentrazioni più alte insieme a Oristano (27ug/mc) non c'è stato alcun miglioramento.