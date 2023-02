Sos Enattos, parte la corsa per l'Einstein Telescope

Ai primi di marzo si riunirà per la prima volta il comitato di sostegno alla candidatura italiana ad ospitare l'Einstein Telescope, il progetto europeo per un rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione. All'interno dell'organismo nominato dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ci sono il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, l'ambasciatore e segretario generale del ministero degli Esteri, Ettore Sequi, gli scienziati del Gran Sasso Science Institute, Marica Branchesi e Fernando Ferroni, e Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn). In questa prima seduta valuteranno le strade da intraprendere per sostenere la scelta delle miniere di Sos Enattos a Lula come sito per la costruzione dell'enorme infrastruttura tecnologica.

Guarda l'intervista integrale in cui l'ambasciatore Ettore Sequi spiega quali saranno le prime mosse del comitato.