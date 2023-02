Sport sardo in lutto per la morte Enzo Molinas

E' morto a 84 anni Enzo Molinas, protagonista per decenni dello sport nell'Isola. Molinas è stato non solo giocatore e allenatore dell'Esperia per quanto riguarda il basket, ma anche preparatore atletico del Cagliari negli anni Ottanta. Fu direttore del Centro di addestramento "Gigi Riva", una delle prime scuole calcio in Italia, nata alla fine degli anni Settanta proprio su impulso di Rombo di Tuono. Molinas è stato insegnante di educazione fisica all'Isef. Lo scorso 4 ottobre, nella sala consiliare del Palazzo Civico il sindaco Paolo Truzzu e il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco gli avevano consegnato un riconoscimento per la sua lunga carriera sportiva.