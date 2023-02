Sul palco dell'Ariston insieme Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri

Un’esibizione mai vista prima. Un trio delle meraviglie per un medley di successi indimenticabili: da “C'era un ragazzo” a “Nel sole” a "E' la mia vita" fino a "Perdere l'amore. Visibilmente emozionati, Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri hanno scritto una grande pagina della storia della kermesse.

In apertura della seconda serata del Festival omaggio a Nilla Pizzi per chiudere le polemiche dopo l'esibizione di Blanco di ieri sera. A condurla affianco ad Amadeus la giornalista Francesca Fagnani. Tra gli ospiti anche la band americana dei Black Eyed Peas. Con sei Grammy alle spalle, promettono di far ballare il pubblico in sala e a casa.

Anche questa seconda serata è dedicata ai big della canzone italiana. Ieri il record di pubblico su Rai 1.

