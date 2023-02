Temperature in picchiata, neve anche in collina

Temperature in picchiata. Ghiaccio e neve fino a mercoledì 8 febbraio. Le condizioni meteo virano verso un brusco peggioramento tanto che la Protezione civile Sardegna ha diramato un nuovo avviso di condizioni avverse. Per martedì 7 febbraio previste precipitazioni isolate con cumulati deboli sul settore occidentale dell'isola, con neve dai 500 metri in su. Nella seconda parte della giornata ci sarà un miglioramento ma non per quanto riguarda il ghiaccio, possibile sulle strade dalla serata di martedì e fino a mercoledì.