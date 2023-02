Torna a Nuoro "Su Carrasecare Nugoresu", fra tradizione e festa per i piccoli

Tanti appuntamenti per i bambini e uno sguardo speciale alle tradizioni barbaricine per su Carrasecare Nugoresu, il carnevale organizzato dal Comune di Nuoro, dalle associazioni culturali e sportive e da comitati spontanei di cittadini, col contributo della Fondazione di Sardegna, che tornerà a svolgersi da domani, giovedì 16 febbraio, fino a sabato 25.

Fulcro del fitto cartellone di eventi la grande sfilata delle maschere tradizionali dell'isola, in programma il 25 dalle 15 con partenza da piazzale Sardegna e arrivo in piazza Vittorio Emanuele: un momento attesissimo in cui decine di paesi sfoggeranno i loro costumi tipici, spesso dalle radici antichissime. Ancora, il 21, per il Martedì grasso, una festa e parata carnevalesca per grandi e piccini con partenza alle 16 tra via La Marmora, corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele: prevista la partecipazione di animatori e mascotte con musica e baby dance, giochi di magia, trucca bimbi, spettacolo di fuoco e luci, giocolieri e scultori di palloncini. Gran finale con spettacoli di luci, musica, balli e gonfiabili.

Tanti anche gli appuntamenti organizzati da comitati e associazioni come la festa in maschera dedicata alle famiglie domani alle 16 nei locali del Bocheteatro di via Trieste, seguita dalla rappresentazione teatrale “Carrasegare” a cura della compagnia cagliaritana Il crogiuolo. Ancora, sabato 18 nell'oratorio della parrocchia di San Giuseppe, appuntamento alle 15 con la tradizionale pentolaccia. Sul sito web del Comune di Nuoro il calendario completo delle iniziative.