Torna "La Fabbrica illuminata", otto appuntamenti fino al 23 aprile

Continua la stagione teatrale 2023 de “La Fabbrica Illuminata” a Cagliari. Dopo il successo della lettura scenica "Cantico di una vita", con l'attrice Micol Pambieri che ha dato voce alle parole di Rita Levi Montalcini, i successivi appuntamenti sono in programma a partire da metà febbraio. Il 18 (alle 19.00 e alle 20:00) e il 19 (alle 18:00 e alle 19:00) Eclipses, progetto della compagnia cajka germogliato nel 2019 in occasione dei 50 anni dello sbarco sulla Luna. In scena l'attore Daniel Dwerryhouse nello spettacolo per 10 spettatori alla volta ideato e diretto da Francesco Origo, regista, attore e direttore artistico genovese, scomparso lo scorso anno nella sua Sardegna, dove è stato maestro di teatro per generazioni di attori. A marzo l'11 (alle 20.30) e il 12 (alle 19) La Supplente. Diretta da Giuseppe Manfridi, Elena Pau interpreta Stella, una supplente col compito di impartire una lezione sui poeti risorgimentali. Musiche di Alessandro Nidi, costumi di Marco Nateri e ''voci'' fuori campo di Michela Cidu, Valeria D'Elia, Giulia Giglio, Federica Melis, Federico Giaime Nonnis e Leonardo Tomasi. La stagione teatrale continuerà poi fino al 23 aprile.