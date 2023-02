Tornano le sfilate a Quartu, tra divertimento e inclusione

Si inizia giovedì 16 febbraio con "Is Tiaulus de Domus de Luna", la sfilata per i ragazzi di tutte le età organizzata da Fondazione Domus de Luna, Cooperativa ExMe ed Affini e Cooperativa Casa delle Stelle con il contributo dell'Assessorato alle Politiche Sociali del comune. Il percorso toccherà Piazza Sacro Cuore, Via Negri, Via Settembrini, Via Niccolò Tommaseo, Via Manara, Via Montenegro Via XX Settembre, Piazza Dessì, via Martini, Piazza XXVIII Aprile, Via Eligio Porcu, Parco Matteotti.

Lungo il percorso è previsto il passaggio per Via Beccaria in cui è presente il Non Negozio del Progetto Ti Abbraccio della Fondazione Domus De Luna, oggetto di una rigenerazione dello spazio grazie al sostegno dell'amministrazione comunale, per avviare un servizio di distribuzione dell'abbigliamento alle persone in difficoltà.