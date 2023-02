Tragedia sfiorata a scuola, ragazzo aggredito con una pala da un compagno

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito alla testa da un coetaneo durante la ricreazione. L'aggressione è avvenuta in una scuola superiore della provincia di Cagliari. La vittima - colpita con una pala che veniva utilizzata per la manutenzione del giardino - ha riportato un profondo taglio alla testa. Portato in ambulanza al Policlinico di Monserrato, il ragazzo è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. I genitori dello studente poco dopo si sono rivolti ai carabinieri e hanno sporto denuncia. L'aggressore anche lui minorenne - riferiscono i carabinieri - soffre di una patologia psichiatrica e già in passato aveva avuto problemi con altri compagni. Al momento la scuola non ha adottato provvedimenti mentre la famiglia della vittima potrebbe chiedere alla procura il momentaneo allontanamento dall'istituto dell'aggressore.