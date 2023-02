Cagliari, trentenne aggredito a Capodanno, due giovani denunciati

Rintracciati i presunti aggressori per le botte in una discoteca cagliaritana la notte di Capodanno. I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un ventiduenne di San Gavino Monreale residente a Sanluri, e un venticinquenne di Settimo San Pietro, incensurato.

La vittima, un trentenne di Selegas, aveva subito un'aggressione da parte di due uomini attorno alle 4 all'interno della discoteca "Soho" di via Newton a Cagliari. Il giovane aveva sporto querela la mattinata successiva alla stazione dei carabinieri di Pirri. Aveva mostrato un referto del pronto soccorso del policlinico di Monserrato che gli riconosceva 30 giorni di prognosi a seguito di lesioni subite alla testa.

I carabinieri hanno acquisito varie immagini dei sistemi di videosorveglianza e ascoltato diversi testimoni. Ieri la denuncia con i due giovani riconosciuti dai carabinieri autori della aggressione di Capodanno.