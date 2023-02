Truffa e tentata estorsione, denunciato finto cartomante

Su TikTok si presentava come cartomante e così aveva 'agganciato' e raggirato in Sardegna una donna di 52 anni: prima si è fatto consegnare 260 euro, poi ha provato a ricattarla. Il sedicente lettore di tarocchi, un disoccupato di 58 anni di Chiavari (Genova), già noto alle forze dell'ordine,

è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Quartu per tentata estorsione e truffa.

Nel luglio scorso, dopo i primi contatti su TikTok, la donna era rimasta in contatto su Whatsapp col cartomante. Quest'ultimo, dopo il primo pagamento di 260 euro, aveva insistito per ottenere altri soldi. Al rifiuto della donna, il 58enne aveva cominciato a minacciarla, avvertendola che se non avesse pagato avrebbe subito catastrofi scatenate dalla magia occulta.

L'uomo all'inizio anche riuscito a convincerla a mandargli un video in cui la vittima appariva nuda: ha poi minacciato di inviarlo ai familiari di lei, se non gli avesse dato 1100 euro. Stavolta, disperata, la 52enne si è rivolta ai carabinieri.