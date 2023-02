Tutti matti! Al via Lu Carrasciali Tiempiesu

Al via a Tempio Pausania l'edizione 2023 del carnevale allegorico della Sardegna. Lo slogan è ‘TUTTI MATTI!’ attorno a cui si muove tutta la manifestazione carnevalesca. Domanica il 12 febbraio il primo appuntamento con due incontri imperdibili: il primo alle 10:30 e l'atteso raduno bandistico regionale, il secondo alle ore 17.00 e la gran parte gran parata delle bande musicali. Come vuole il prossimo 16 febbraio avrà inizio la storica sei giorni carnevalesca. Si comincerà con la tradizione sfilate di apertura del giovedì grasso che prevede l'ingresso in città di sua maestà Re Giorgio e lo show dei carri allegorici

Il programma. La Palazzina Comando alle ore 16:00 di venerdì 17 ospiterà il Convegno "Carnevale Tempiese: il mondo al rovescio: aspetti etno-antropologici di una tradizione secolare. La serata proseguirà alle ore 18:00 in piazza XXV aprile con Carrasciali live music con gli audio magazine. Sabato 18 nuova edizione della rocambolesca, divertente ed ecologica discesa delle più pazze e originali creazioni artigianali a quattro ruote, la Soap box race.

La seconda sfilata di Carnevale è programmata per domenica 19 febbraio a partire dalle ore 15,00. Sarà la sfilata del matrimonio fra il Sovrano Re Giorgio e la sua promessa sposa, la popolana Mannena. Il corteo prevede la presenza di tutti i carri e i gruppi a concorso, maschere estemporanee, gruppi ospiti e immancabile Corte del Re.

Lunedì 20 febbraio il centro storico dalle ore 15,00 sarà il luogo preferito dai più piccoli impegnati nella storica sfilata dei bambini con giochi e animazione. Martedi 21 febbraio a partire dalle ore 15,00 terza e ultima sfilata dei carri allegorici, con processo al Re, condanna al rogo e spettacolo pirotecnico. Sfilate ricche con undici carri sul percorso, appuntamenti con la tradizione eno gastronomica nei ristoranti cittadini, e tanto spirito carnevalesco in tutti i locali (Pub e Bar) con musica e balli.