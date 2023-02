Ugo Bressanello cavaliere al merito della Repubblica

Tra le trenta persone insignite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella c'è anche il sardo Ugo Bressanello, 56 anni. La cerimonia di consegna delle

onorificenze si svolgerà presso il palazzo del quirinale il 24 marzo 2023 alle ore 11.30.



Il ritratto e le motivazioni. Bressanello diventa così ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana: "Per aver modificato la sua vita professionale e non solo, creando e dedicandosi a realtà che accolgono e assistono bambini, ragazzi e mamme in situazioni di grave difficoltà". In passato vicepresidente e direttore della sezione media di

Tiscali, oggi presidente e legale rappresentante della fondazione Domus de luna onlus, dell'associazione Volontari della luna e della cooperativa sociale Casa delle stelle. Nel

2005 ha lasciato il suo lavoro e ha creato la fondazione Domus de luna onlus e ha aperto quattro comunità di accoglienza e cura, un ambulatorio per i colloqui con lo psicologo, un bed & breakfast con ristorante per il recupero ed il riscatto di ragazzi e mamme (La locanda dei buoni e cattivi), un ristorante con bar e pizzeria (Il circolo dei

buoni e cattivi) e un centro per attività ricreative ed espressive. Queste le sue parole: "Vogliamo essere degli ambienti dove i bambini e i ragazzi meno fortunati possono vivere meglio e affrontare con più serenità il presente e il futuro".