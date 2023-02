Bus in fiamme in Ogliastra, passeggeri in salvo

Un incendio si è sviluppato a bordo di un autobus dell'Arst in Ogliastra, mentre percorreva la provinciale 56 tra Lotzorai e Talana, intorno alle 9 del mattino. Pronta la reazione dell'autista che ha fermato il mezzo e fatto scendere immediatamente i cinque passeggeri a bordo. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco di Tortolì.

“Non abbiamo ancora accertato con esattezza le cause dell'incendio, ma abbiamo ragioni per ritenere che possa essersi trattato di un problema elettrico che ha portato al corto circuito", ha spiegato il direttore regionale dell'Arst, Carlo Poledrini, per poi aggiungere: "L'autista non ha avuto segnalazioni di spie né ci sono state perdite di carburante o di altri liquidi lunga la strada. L'incidente è fortunatamente andato bene sia per l'autista che per i cinque viaggiatori a bordo. Si tratta di un pullman di 15 anni e ora dobbiamo verificare con attenzione lo stato complessivo del mezzo".

Solo pochi giorni fa sempre nel Nuorese quattro autobus nuovi di zecca, appena consegnati, erano stati presi di mira da teppisti che avevano danneggiato diversi sedili al loro interno, squarciando gli schienali con i coltelli.