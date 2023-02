Un detenuto ad alta sicurezza evade dal carcere di Nuoro

Un detenuto ad Alta Sicurezza è evaso dal carcere di Badu 'e Carros a Nuoro. L'uomo, Marco Raduano, 40 anni, di Vieste, è riuscito a scavalcare il muro di cinta e a far perdere le sue tracce. Le dinamiche della fuga sono ancora al vaglio degli agenti. L’evaso è considerato un elemento di spicco di un clan egemone nel territorio non solo garganico. Da poco era stato condannato in via definitiva a 19 anni di reclusione, oltre a 3 anni di libertà vigilata, al termine di un processo per traffico di droga.

"Appena la polizia penitenziaria ci ha allertato dell'evasione intorno alle 19, abbiamo avviato il Piano anticrimine in provincia di Nuoro, avvisato tutte le Questure della Sardegna e la Polizia di frontiera nei porti e negli aeroporti dell'isola", ha riferito all'agenzia Ansa il Questore del capoluogo barbaricino Alfonso Polverino.

“Da quanto apprendiamo, ancora in maniera molto frammentaria, il fuggitivo si sarebbe calato nel più classico dei modi, con delle lenzuola annodate, e si sarebbe dileguato. Questa - sottolinea - nel disastrato sistema carcerario, è l'ennesima conferma dell'inadeguatezza anche dello speciale circuito definito, a questo punto impropriamente, ad alta sicurezza”, riferisce Gennarino De Fazio, Segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria.

“Il Sappe in diverse occasioni aveva segnalato la carenza di personale di polizia penitenziaria che impedivano di assicurare una scrupolosa vigilanza in visione della tipologia di detenuti reclusi nell'istituto di Nuoro”, denuncia Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.