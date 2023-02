Uomo di 63 anni trovato morto in casa a Santa Maria Navarrese

La causa del decesso sarebbe un malore ma serviranno accertamenti per capire le cause della morte di un 63enne a Santa Maria Navarrese. L'uomo, di origine tedesca, è stato trovato in casa, in via Torre Saraceni. Sarebbe morto da qualche giorno. L'allarme è stato dato dai parenti e dai vicini che non riuscivano a raggiungerlo al telefono. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Tortolì e i medici del 118.