Vertenze Portovesme, sale la tensione

Dopo i blocchi stradali del 19 gennaio ai cinque ingressi degli stabilimenti, sale di nuovo la tensione tra gli operai. E' forte il malcontento tra Portovesme srl, ex Alcoa e la centrale Enel Grazia Deledda (che dovrebbe essere dismessa nel 2025).

In Prefettura a Cagliari stamane l'incontro i sindacati. “Chiediamo al Prefetto De Matteis un intervento con i ministeri competenti - dice Renato Tocco della Uilm - se la situazione non si risolve non siamo in grado di garantire la pace sociale”.

I lavoratori e le loro famiglie sono disperati. I più in difficoltà sono quelli degli appalti. “Senza un segnale concreto contro la crisi potrebbero tornare le proteste di piazza e nelle strade”.