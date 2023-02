Via libera alla Finanziaria da dieci miliardi di euro

Via libera alla finanziaria 2023 -2025. Dopo lunghe trattative, la manovra da 10 miliardi è stata approvata in tarda serata, con i soli voti della maggioranza. Cinque le nuove opere previste a Cagliari strategiche per lo sport e per lo sviluppo della città. Tra queste in primo piano lo stadio che dovrà essere realizzato secondo gli standard delle competizioni internazionali. Stanziati cinquanta milioni di euro in quattro anni: tre milioni e non più dieci nel 2023, il grosso negli anni successivi. Il fondo sanitario verrà incrementato per 51 milioni, altri 50 andranno alle guardie mediche. Venti milioni sono destinati invece al 'pacchetto occupazione', che prevede una serie di interventi per le politiche attive del lavoro. I comuni potranno contare su 8 milioni per lo studio dello stato degli edifici scolastici. All'agricoltura vanno 23 milioni a compensazione del taglio dei contributi europei. Mentre il "pacchetto mitigazione rischio idrogeologico" prevede uno stanziamento da 149 milioni nel triennio. Altri dieci milioni di euro serviranno per gli invasi. Infine il "pacchetto efficientamento energetico" che prevede la concessione di contributi per le imprese e le famiglie, può contare su 70 milioni di euro. Previste importanti misure per i lavori pubblici.Fondi anche per i grandi eventi.

Per il presidente della Regione Solinas si tratta di un provvedimento che dà risposte concrete alle esigenze di tutti i comparti.