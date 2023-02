Violento incendio in un centro rifiuti ad Alghero

Un violento incendio è scoppiato in serata ad Alghero nello stabilimento della Ecopramal, un impianto di riciclo di rifiuti nella zona industriale San Marco. Sul posto sono impegnati sette mezzi e tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Sassari, quattordici persone in tutto. In arrivo dall'aeroporto anche un autocisterna chilolitrica. A bruciare 3 mezzi pesanti di proprietà dell'azienda e materiale plastico che sta sollevando una fitta coltre di fumo. Ancora da definire le cause dell'incendio e gli eventuali danni.