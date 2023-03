A Cagliari i campionati italiani di tennistavolo

Sono in corso al PalaPirastu di via Rockfeller a Cagliari i campionati assoluti di tennistavolo, seconda e terza categoria. Oltre 400 gli atleti e le atlete in gara. Questa mattina le prime partite, con gli incontri che proseguiranno fino a sabato prossimo. Saranno assegnati i titoli dei singolari e dei doppi femminili, maschili e dei misti. La manifestazione è organizzata dalla Federazione italiana Tennistavolo, in collaborazione con il comitato regionale, la Regione e il Comune. In gara i migliori atleti del panorama tricolore.