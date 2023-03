A Cagliari traffico rivoluzionato per la SoloWomenRun

Traffico rivoluzionato a Cagliari per la manifestazione sportiva SoloWomenRun, in programma domenica 5 marzo. Divieto di transito veicolare per consentire il passaggio degli atleti dalle 7 alle 13 all'interno del perimetro delimitato da viale Cimitero, via San Lucifero, via Sonnino, viale Diaz e lungo tutto il percorso della manifestazione. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata da mezzanotte alle 13 in viale Diaz (da piazza Scopigno a via Sonnino), piazza Marco Polo (solo mezza luna), via degli Sport, via San Lucifero. Verrà inoltre ridotta la carreggiata in via Sonnino da via San Lucifero a piazzetta Lippi. Anche il trasporto pubblico - comunica Ctm - subirà delle modifiche. Per consentire l'arrivo nel capoluogo Trenitalia ha messo a disposizione 8 treni straordinari sulla linea Cagliari - San Gavino, per un totale di circa 2.544 posti che si aggiungono all'offerta ferroviaria ordinaria.