A fuoco colonnina della rete del gas a Osini, evacuate alcune case

Una colonnina della rete del gas ha preso fuoco poco dopo l'una di notte a Osini in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono state complicate a causa della difficoltà a intercettare la tubazione di adduzione. In via precauzionale, sono state evacuate alcune abitazioni e i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro case solo all'alba, quando si sono concluse le operazioni di spegnimento, con l'intercettazione della perdita e la messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Jerzu e i tecnici dell'Italgas che hanno provveduto alla riparazione del guasto.