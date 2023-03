A Sant'Anna Arresi lavori abusivi nell'isolotto di Corrumanciu, sequestrato il terreno

Operazione del Corpo forestale di Iglesias. Il Nucleo Investigativo ripartimentale ha scoperto una serie di opere edilizie realizzate sull'isolotto di Corrumanciu, nel territorio di Sant'Anna Arresi: in un'area di grande pregio naturalistico, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, erano state realizzate una grande tettoia attrezzata, un'area piscina e una serie di sistemazioni a verde del terreno. Secondo i Forestali le opere sono totalmente abusive, prive del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Su disposizione dell'autorità giudiziaria l'intero terreno (circa 11mila metri quadri) è stato sottoposto a sequestro preventivo. I responsabili sono indagati per la realizzazione abusiva delle opere. Un fatto analogo si era verificato sempre sull'isolotto di Corrumanciu, dove era stato edificato un intero complesso residenziale turistico, poi posto sotto sequestro in seguito alle indagini del Corpo forestale di Iglesias. La vicenda giudiziaria - ricorda un comunicato del Corpo forestale - si era conclusa con la condanna definitiva di proprietario e direttore lavori. Nel 2013 l'intero intero villaggio turistico era stato demolito.