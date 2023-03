Acqua del rubinetto: Istat, quasi metà dei sardi non si fida a berla

Le famiglie italiane, e sarde, non ripongono troppa fiducia quando si tratta di consumare l'acqua del rubinetto. A rilevarlo è l'Istat che segnala un dato stabile rispetto al 2021 pur nel contesto di una progressiva riduzione delle preoccupazioni rispetto a venti anni fa. In Italia le famiglie che dichiarano di non bere l'acqua delle condotte domestiche rappresentano il 29,4% della popolazione, percentuale che sale al 48,6 per cento in Sardegna. A livello regionale, le percentuali più alte si riscontrano in Sicilia (61,7%) e in Calabria (51,1%).