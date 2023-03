Adiconsum: nuova raffica di truffe a danno dei titolari di conti correnti

Nuova raffica di truffe in Sardegna a danno dei titolari di conti correnti: dopo i clienti della Bper, stavolta nel mirino dei

cyber-criminali sono i correntisti della banca Intesa San Paolo che rispondono a messaggi truffa, convinti che provengano dal proprio istituto di credito. Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che segnala come si stiano moltiplicando in regione le segnalazioni circa i raggiri perpetrati attraverso sms e messaggi che arrivano sul cellulare degli utenti. "Il fenomeno è quello del cosiddetto 'smishing', una forma di phishing che utilizza i telefoni cellulari come piattaforma di attacco da parte dei cyber-criminali - spiega il presidente Giorgio Vargiu - I consumatori ricevono sul proprio telefonino un messaggio sms

che sembra provenire dalla propria banca, in cui si chiedono informazioni finanziarie o personali come il numero di conto o di carta di credito".