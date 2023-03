Aeroitalia: tariffe agevolate anche per gli emigrati

Biglietti in continuità anche per gli emigrati, tetti ai prezzi per i non residenti, assunzioni di ex lavoratori Meridiana ed Air Italy. È quanto previsto dall’accordo siglato tra Regione e Aeoritalia, la compagnia che si è aggiudicata il servizio a tariffa agevolata sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino,

Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate. Un patto di amicizia firmato in occasione dal primo incontro del comitato di sorveglianza sulla continuità con le compagnie aeree convocato dall'assessore dei Trasporti Antonio Moro per fare il punto dei servizi offerti. Secondo quanto prevede l'intesa, per i non residenti Aeroitalia applicherà tariffe massime non superiori a quattro volte il valore della tariffa massima autorizzata per i residenti. Ai sardi emigrati verrà invece applicata la tariffa residenti. Le procedure operative e organizzative saranno stabilite con un apposito protocollo che verrà stipulato a breve tra la compagnia aerea e la Fasi, la Federazione delle associazioni sarde in Italia. Aeroitalia si impegna inoltre a reclutare nuovi dipendenti tra gli ex lavoratori di Meridiana o Air Italy, oltre ai 41 già assunti. “Confidiamo che questo accordo che

oggi riguarda la metà dei voli in continuità territoriale, possa essere esteso a tutte le rotte agevolate”, conclude l’assessore Moro.