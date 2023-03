Agenti aggrediti in piazza del Carmine, due arresti e una denuncia

Convalidato l'arresto, sono stati trasferiti nel carcere di Uta i due giovani di origine magrebina fermati per l'aggressione agli agenti della Polizia di Stato impegnati in un controllo antidroga in piazza del Carmine a Cagliari.

Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Un'altra persona coinvolta è stata individuata e denunciata per resistenza.

Nel frattempo continua l'attività della Squadra mobile per risalire agli altri protagonisti dell'assalto ai 'Falchi'. Il gruppo era composto da circa sette persone. Gli agenti, che erano appostati in zona da una settimana, avevano bloccato due spacciatori stranieri ma sono stati affrontati da altri cinque connazionali intervenuti per difenderli.

Sulla vicenda è intervenuto con una nota il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. “Chi aggredisce una divisa, aggredisce lo Stato”, ha detto. “Occorre rispetto per chi ogni giorno, in silenzio, con sacrificio e senso del dovere, protegge il Paese”.