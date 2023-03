Al via l'assemblea generale del Parlamento Ue dei giovani

A Sassari la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani, Associazione costituita nel 1994 a Milano che ogni anno coinvolge più di 30 mila giovani cittadini europei in oltre 500 attività. La tappa di Sassari vede protagonisti 50 giovani e uno staff internazionale che proviene da diverse Nazioni, tra cui Finlandia, Grecia e Svizzera. I giovani coinvolti nell'evento sassarese fanno parte del Convitto Nazionale Canopoleno e del Liceo Azuni di Sassari, dell'Istituto Manno di Alghero, dell'Istituto Paglietti di Porto Torres, del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Cagliari e dell'Istituto Grassi di Torino. L'Università degli Studi di Sassari ospita l'interna giornata conclusiva nell'Aula magna dell'Ateneo che diventa la sede dell'Assemblea Generale. Nel corso dei lavori vengono affrontati, in particolare, i temi come l'intelligenza artificiale, la salvaguardia delle lingue minoritarie e il turismo sostenibile. Alla fine ogni Commissione presenterà le proprie proposte e stilerà un documento. La missione dello European Youth Parliament è quella di promuovere i valori del rispetto, del confronto e dell'autonomia di pensiero tra i e le giovani.