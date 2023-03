Al volante da ubriachi, 3 patenti sospese a Cagliari

Si sono messi al volante, ma con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito. Nel corso della notte gli agenti della Polizia Locale di Cagliari hanno ritirato 3 patenti per guida in stato di ebrezza alcolica. In un caso il conducente, lanciato con l'auto a forte velocità, era finito contro il guardrail dell'Asse mediano. I controlli hanno poi accertato che l'uomo alla guida era ubriaco. L’autoveicolo è stato posto sotto fermo, la patente è stata ritirata e il conducente sarà deferito all’autorità giudiziaria. Negli altri due casi si trattava di giovani neopatentati.