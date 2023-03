Alghero, dall'11 marzo stop alla chirurgia

Dall'11 marzo il reparto di Chirurgia dell'ospedale civile di Alghero sospenderà le attività. La causa: carenza di medici. Uno dei quattro professionisti in organico si è dimesso per trasferirsi presso l'Aou di Sassari: impossibile, per il reparto, garantire la continuità assitenziale.

Fra tre giorni lo stop: niente interventi chirurgici per le emergenze-urgenze in arrivo dal Pronto soccorso, per quelle interne e sospese anche tutte le specialità chirurgiche e non garantite dal reparto.

Il direttore del Presidio ospedaliero di Alghero, Gioacchino Greco, lo ha comunicato con una lettera dai chiari toni polemici inviata alla direzione sanitaria, al Pronto soccorso e alla Asl. "In assenza di un direttore di dipartimento di Chirurgia, non essendo possibile reperire dirigenti medici per la copertura dei turni presso la Chirurgia del presidio ospedaliero di Alghero, in assenza di un vostro intervento, si dispone la momentanea sospensione delle attività - scrive Greco - Nell'impossibilità di garantire anche le eventuali emergenze urgenze chirurgiche interne, in mancanza dio un vostro intervento, si dovranno sospendere tutte le attività di ricovero e la chiusura del Pronto soccorso".

La situazione agita la politica locale. Il presidente della commissione consiliare Sanità del Comune di Alghero, Christian Mulas: "Non possiamo accettare questa triste china della sanità algherese. C'è un chiaro disegno politico dietro tutto questo, il direttore generale dovrebbe fare mea culpa e dimettersi". Il consigliere regionale Marco Tedde: "Un inaccettabile sintomo, l'ennesimo, della crisi che attanaglia la sanità algherese che per uscire dall'emergenza ha necessità di interventi radicali e urgenti nel breve periodo, e di interventi programmatori strategici". L'ex sindaco Mario Bruno: “la pazienza è finita, si muovano l’assessore regionale della sanità ed il sindaco di Alghero, anche con rapporti di convenzionamento fra aziende per reperire chirurghi”.