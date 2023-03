Alla Cittadella 350 studenti delle superiori per la giornata su scienza e cellule staminali

Dalla stampa 3D per la medicina personalizzata ai passaggi per la realizzazione di un vaccino. 350 giovani studenti alla Cittadella universitaria di Monserrato per la giornata internazionale "Unistem Day" su scienza e cellule staminali promossa dalla senatrice Elena Cattaneo.

In mattinata collegamenti con scuole e atenei di altre nazioni, l'incontro a sorpresa con due sportivi sardi di caratura mondiale e conclusione con giochi a premi. Aderiscono e partecipano in contemporanea 87 enti, tra atenei e centri di ricerca di Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia e Ungheria. Nove, invece, le scuole coinvolte: Euclide, De Sanctis-Deledda e Don Bosco di Cagliari, Motzo e Brotzu di Quartu, Gramsci-Amaldi di Carbonia, Atzeni di Capoterra, Vignarelli di Sanluri e Asproni di Iglesias.