Arrestato l'uomo che aveva investito e ucciso il piccolo Daniele a Cagliari

È stato arrestato Emilio Pozzolo, il 38enne di Cagliari in attesa di processo per aver travolto e ucciso con il suo scooter Daniele Ulver, 15 mesi, l'1 febbraio 2022 in via Cadello, mentre il piccolo era sul passeggino spinto dalla madre. Per lui è stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria ed è stato nuovamente posto ai domiciliari. Pozzolo nei giorni scorsi era stato sorpreso in via Is Maglias ancora una volta alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2017. Anche il giorno della morte del piccolo Daniele, Pozzolo non aveva dunque la patente: per lui erano scattate le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e, appunto, guida senza patente.