Aru torna in sella contro la fibrosi cistica

Terza edizione di "La ricerca sui pedali", iniziativa di beneficenza sportiva che attraverserà la Sardegna dal 25 al 29 aprile, con la partecipazione straordinaria di Fabio Aru. Dopo la partenza da Assemini, il tour toccherà Villasimius (il 25 aprile), Sanluri e Riola Sardo (26), Porto Torres (27), Alà dei Sardi (28), Budoni e Siniscola (29).

"La ricerca sui pedali" è un evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Riuscire a pedalare per lunghi tratti con la fibrosi cistica non è cosa da tutti. Aru è stato il primo sardo (e quarto italiano assoluto dopo Gimondi, Moser e Nibali) ad aver indossato la maglia rosa del Giro d'Italia, la gialla al Tour de France e quella rossa della Vuelta in Spagna.

"Siamo orgogliosi di avere il campione Fabio Aru come testimonial", afferma l'organizzatore Oronzo De Tommaso, delegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre. "Questa malattia genetica, detta anche malattia invisibile, tocca oltre 6.000 persone in Italia, di cui circa un 30% purtroppo ancora senza terapia. Un'incidenza significativa che registra nel nostro Paese un portatore sano FC ogni 30 persone, spesso senza saperlo".