Assalito da un sciame d'api, muore per choc anafilattico

A Carbonia - in località Punta torretta - un uomo di 80 anni - Fausto Congiu residente a Giba - è morto, secondo una prima ricostruzione, per lo choc anafilattico dopo esser stato assalito da uno sciame di api. Il fatto è avvenuto in un terreno di una cooperativa di apicoltori. L'uomo, un hobbista, stava accudendo il suo alveare quando è stato attaccato dagli insetti che sono riusciti a trovare un varco e ad entrare nella tuta. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. all'arrivo dei soccorsi Congiu era già in fin di vita.