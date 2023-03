Auto dentro una voragine in un cantiere sulla Sorso-Castelsardo

Incidente stradale sulla SP 22 prossimità della marina di Sorso. Per cause ancora da accertare, un'automobile ha impattato su delle transenne che limitano la carreggiata, nel tratto di strada interessato da lavori, ed è finita dentro una voragine dell'asfalto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, oltre a Polizia e personale del 118. I due occupanti della vettura sono stati portati in ambulanza al Pronto soccorso di Sassari per accertamenti.