Autonomia differenziata, via libera anche all'insularità

Il Consiglio dei ministri ha dato l'atteso via libera. Il principio di insularità è entrato ufficialmente nel disegno di legge sull'autonomia differenziata, con un riferimento esplicito all'articolo 9. Soddisfatto il presidente della Regione Christian Solinas che sottolinea: "Si rafforzano e ampliano i confini dell'autonomia sarda. Dal Governo la giusta attenzione ai diritti delle Isole per troppo tempo negati". Il presidente dell'Aula ed esponente della Lega Michele Pais aggiunge: "È un decisivo passo in avanti che dà prova del lavoro fatto insieme al Ministro Calderoli, che rende il Consiglio regionale protagonista". Per il deputato leghista Giagoni si tratta di un passaggio fondamentale per arrivare ad una importante riforma strutturale. Dure le critiche delle opposizioni. “Promuovere questa mossa come una vittoria delle regioni insulari non fa altro che aumentare la nostra preoccupazione - spiega Alessandro Solinas capogruppo del Movimento 5 stelle che aggiunge: così aumenteranno solo le disuguaglianze”. Per Gianfranco Ganau capogruppo del Pd: “Il disegno di legge Calderoli, così com'è concepito, porterà ad una divisione sempre più marcata tra regioni ricche e più povere. Per la Sardegna può rappresentare la fine della specialità”.