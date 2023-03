Badu' e Carros, arriva il sindacato autonomo dei penitenziari

Lunedì mattina il Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece, accompagnato dai quadri sindacali della Sardegna guidati dal segretario regionale Luca Fais e dal Delegato nazionale Antonio Cannas, visiterà il carcere di Badu 'e Carros a Nuoro. ''Sarà una visita di solidarietà per esprimere vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che lavorano in carcere - spiega Capece - ma anche una occasione, l'ennesima, per denunciare le diffuse disattenzioni ai problemi e alle criticità della struttura che hanno determinato la clamorosa evasione dello scorso 24 febbraio. Non accettiamo che colpe e responsabilità di quel che è avvenuto ricadano sui poliziotti penitenziari, che non sono stati messi in condizione di lavorare al meglio per l'assenza di quegli interventi che sollecitiamo da mesi, se non anni''.

Capece e la delegazione sindacale incontreranno il direttore ed il Comandante del carcere e visiteranno i posti di servizio interni,

incontrando anche il personale di Polizia. ''L'evasione da Badu 'e Carros - aggiunge - conferma quel che sosteniamo da sempre: ovvero, che tutto ciò che attiene alle carceri è rimosso dalle menti della popolazione e dell'opinione pubblica, che vive la detenzione come altro da sé, che fa notizia solo nei momenti patologici per evasioni, aggressioni, tragici casi - come suicidi - o per detenuti e inchieste eccellenti. Il lavoro in carcere è un lavoro oscuro, perché quando viene arrestato un pericoloso latitante la vicenda finisce sulle pagine dei giornali, ma tutto quello che accade successivamente, negli anni a seguire, è oscuro e non subirà la stessa sorte, non comparirà

sulle pagine dei giornali né in televisione, non farà notizia''.

Il 2022 a Badu 'e Carros. Il Sappe cita gli eventi critici accaduti a Badu 'e Carros nel 2022, ''dati importanti e fondamentali che poco si conoscono e che invece sono fondamentali per capire il duro e difficile lavoro dei poliziotti penitenziari. Nella struttura, si sono infatti verificati 20 atti di autolesionismo, 17 tentativi di suicidio

sventati in tempo, 8 colluttazioni e 4 ferimenti. Dopo quella di Nuoro, Capece e i segretari del Sappe visiteranno martedì 14 marzo la struttura detentiva di Bancali, a Sassari.