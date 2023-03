Disavventura per i passeggeri a bordo del volo Ita da Roma Fiumicino a Cagliari, decollato alle 7 dallo scalo Leonardo da Vinci. Poco prima dell'atterraggio è stato dirottato ad Alghero a causa di un banco di nebbia e dopo aver atteso diversi minuti nella zona di Capo Carbonara. L'aereo è poi ripartito per Cagliari ma il successivo volo per Roma previsto alle 8.50 da Elmas non partirà prima delle 10.30.