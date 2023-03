Bernini in Sardegna: prima a Cagliari, poi visita a Lula a sostegno dell'Einstein Telescope

Le prime parole, a margine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo, sono state per il progetto dell'Einstein Telescope. "In tre mesi abbiamo fatto un discreto lavoro - ha detto al suo arrivo a Cagliari - andiamo avanti veloci, perché ci crediamo tantissimo. Abbiamo recuperato nella maniera più veloce ed efficace possibile un progetto che aveva un po' subito il disagio della marginalità con il governo precedente". La ministra poi si trasferirà per una visita all'ex miniera dove sono già presenti il laboratorio di Sar GRAV e il progetto Archimedes.