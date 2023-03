Bernini: "Presto la presentazione della candidatura sarda con il Presidente Giorgia Meloni"

"Vogliamo in Italia l' Einstein Telescope: un progetto capace di tenere insieme passato, presente e futuro". Lo scrive su Facebook la ministra dell'Universita' e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Posizionare quest'osservatorio innovativo in Sardegna - spiega - permetterebbe un enorme salto in avanti alla ricerca e implementerebbe tutti i comparti che vengono trascinati dalla creazione di un'infrastruttura cosi' importante. Presto la candidatura dell'Italia a ospitare Einstein Telescope sara' annunciata ufficialmente con il Presidente Giorgia Meloni".

L'intervento della ministra arriva il giorno dopo l'intimidazione con la bomba senza innesco piazzata di fronte al laboratorio Sar-Grav nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il sito sardo è candidato come luogo ideale per ospitare la struttura tecnologica, in grado di captare, come mai finora, le onde gravitazionali, e che porterà investimenti per quasi 2 miliardi di euro e un indotto lavorativo stimato in 36mila unità in 9 anni. L'atto intimidatorio ha sollevato un coro di solidarietà della politica e delle istituzioni a favore del progetto, che finora ha riscosso grande apprezzamento anche dalle comunità locali.

Il servizio di Mario Mossa.