Bitti, uccide il fratello a colpi di martello

Omicidio nelle prime ore del mattino a Bitti, in provincia di Nuoro, in località Sae Lussu, in aperta campagna. Giuseppe Pittalis, di 55 anni, avrebbe ucciso il fratello Giorgio, di 61 anni, al termine di una lite. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Bitti e del Nucleo investigativo di Nuoro, e il personale medico del 118. Si attende l'arrivo del magistrato di turno e del medico legale. L'omicidio sarebbe avvenuto probabilmente al termine di una lite scoppiata per motivi ancora da accertare. La tragedia è avvenuta all'interno dell'azienda agricola di famiglia. La vittima è stata uccisa a colpi di martello. L'omicida si è già costituito ai carabinieri.