Burcei, cade in casa e batte la testa, muore 58enne

Un elettricista di 58 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, in via Garibaldi a Burcei. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri della Compagnia di Quartu. Il medico legale, Roberto Demontis, ha eseguito un esame esterno della salma, mentre i militari dell'Arma si sono occupati dei rilievi. Secondo le prime ipotesi, il 58enne

sarebbe inciampato in casa, cadendo e battendo la testa. Il pubblico ministero di turno ha disposto che la salma venisse comunque trasferita al Policlinico di Monserrato per l'autopsia.